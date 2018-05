Nabestaanden schenken Bosch museum twee grote kunstverzamelingen

EINDHOVEN - Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch heeft twee belangrijke en grote kunstcollecties gekregen. Het gaat om een flinke verzameling keramiek van vormgever en binnenhuisarchitect Benno Premsela en een flinke collectie sieraden van de voormalig directeur Yvònne Joris van het museum. Beide verzamelingen zullen vanaf 16 juni tentoongesteld worden. Het museum heet dan niet langer Stedelijk museum, maar Design Museum Den Bosch.

De twee collecties passen goed in de nieuwe koers die het museum vaart. Sinds twee jaar richt het museum zich alleen nog maar op design en toegepaste kunsten. Deze koers moet de bezoeker meer duidelijkheid geven wat hij kan verwachten.

Uitgesproken kunstliefhebbers

Benno Premsela en Yvònne Joris waren beiden toonaangevende verzamelaars en publieke persoonlijkheden uit hun tijd. Nabestaanden hebben deze kunstvoorwerpen afgestaan aan het museum.

De keramiekverzameling bestaat uit 262 vazen, schalen en kommen. De sieradencollectie bestaat uit 250 objecten. Het museum is trots deze verzameling in haar bezit te hebben omdat Premsela zo belangrijk is geweest voor de Nederlandse vormgeving en Joris zo haar stempel heeft gedrukt op het toenmalige museum.