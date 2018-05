73-jarige man zwaargewond nadat jongen hem zomaar van trap duwt, politie toont foto van verdachte

TILBURG - De politie heeft een foto vrijgegeven van een verdachte die een man van 73 waarschijnlijk zwaar mishandelde. De man werd in augustus vorig jaar voor zijn huis in Tilburg van de trap geduwd. Hij liep hierbij zeer zware verwondingen op.

Aanleiding voor de mishandeling was een woordenwisseling tussen de man en twee jongens. De jongens versperden de weg in het halletje bij zijn woning en weigerden om ruimte te maken. Toen de man protesteerde, gaf een van de jongens hem een duw.

Zware verwondingen

Het slachtoffer liep door de val een schedelbasisfractuur op, net als twee gebroken nekwervels, twee gebroken ribben en nog een aantal andere verwondingen.

De politie heeft nu een foto in handen waarop de verdachte van de mishandeling te zien is. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant werd een oproep gedaan aan mensen die de jongen herkennen om zich te melden.

Herkent u hem? U kunt bellen met 0800 - 6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.