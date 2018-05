Jonge vrouw slachtoffer van ernstig zedenmisdrijf in Helmond, politie zoekt twee getuigen

HELMOND - De politie heeft beelden vrijgegeven van twee mensen die mogelijk getuige zijn geweest van een ernstig zedenmisdrijf in Helmond. Dat gebeurde in het programma Bureau Brabant. Doorgaans laat de politie alleen beelden van verdachten zien, maar maakt in deze zaak een uitzondering.

Op de nacht van woensdag op donderdag 16 mei werd een jonge vrouw slachtoffer van het misdrijf. De politie kon op basis van camerabeelden achterhalen dat er een man en een vrouw op dat moment in de buurt van de plek van het misdrijf waren.

Waardevolle informatie

Het stel liep rond tien over twaalf over de Kanaaldijk Noord Oost langs het Havenpark. Een stukje verderop vond het misdrijf plaats.

De politie zoekt dringend naar deze mensen. Herkent u zichzelf, of weet je wie dit zijn? U kunt bellen met 0800 - 6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.