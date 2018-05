Aangehouden tweetal boerderijdrama Milheeze vrijgelaten

MILHEEZE - De man en de vrouw die werden gearresteerd na het boerderijdrama in Milheeze waarbij een dode en een zwaargewonde vielen, zijn weer op vrije voeten. De politie kan verder geen meldingen doen over de twee.

De politie hield de 28-jarige man uit Milheeze en de 32-jarige vrouw uit Helmond aan na de vondst van een dode en zwaargewonde man bij een boerderij in Milheeze zondagmorgen. De dode man werd in het zwembad gevonden, de zwaargewonde man lag aan de andere kant van de boerderij aan de Peeldijk.

Afterparty

Zowel de twee verdachten als de twee slachtoffers waren te gast op de boerderij. Ze hielden een afterparty, waarbij harddrugs in het spel waren. Wat er precies gebeurd is die nacht en ochtend, moet nog blijken.

De dode man is de 29-jarige Kevin Brouwers uit Milheeze. De zwaargewonde man ligt nog op de intensive care, maar is inmiddels stabiel. Wie hij is, is niet bekend.