'Stop niet!', politie waarschuwt voor criminelen langs de snelweg

MOERDIJK - Ze bedenken iedere keer weer wat anders om mensen geld afhandig te maken: de criminelen van deze wereld. En er is een voor Brabant nieuwe manier opgedoken. Ze parkeren de auto langs de snelweg en doen net alsof ze pech hebben. ‘Stop niet’, zegt de politie.

Volgens de politie gebeurde het de afgelopen weken twee keer. In de bocht van de snelweg A16 bij Moerdijk stond een auto stil op de vluchtstrook. Naar voorbijgangers werd geseind dat ze moesten stoppen. Twee bestuurders deden dat dus, maar kregen er al snel een vreemd gevoel bij, en reden door. Het liep dus met een sisser af.

Toch had dit anders af kunnen lopen. Er zijn voorbeelden genoeg van criminelen die, wanneer mensen uitstappen, ze onder druk zetten of intimideren. Ze willen dan bijvoorbeeld goud verkopen, of doen alsof ze geen geld hebben om te tanken en vragen om hulp.



'Stop niet'

De politie waarschuwt hier daarom voor. “Stop niet! Sowieso is stoppen op de vluchtstrook ontzettend gevaarlijk”, zegt Mireille Aalders. “Probeer, als je niet alleen in de auto zit, het nummerbord te noteren of een foto te maken. En bel ons. Wij gaan er dan naartoe.”