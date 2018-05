Bosschenaar slaat man gebroken oogkas, weer mishandeling op Gelders truckersfestival

DEN BOSCH - Een 24-jarige man uit Den Bosch is opgepakt omdat hij op een truckersfestival in Gelderland een 23-jarige inwoner van Rijswijk zwaar zou hebben mishandeld. Het slachtoffer is er zo slecht aan toe, dat de politie nog niet met hem heeft kunnen praten. Hij heeft een gebroken oogkas.

Over de aanleiding voor de mishandeling kan de politie niks zeggen. De mishandeling gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Diezelfde nacht is er nog een andere ernstige mishandeling geweest op diezelfde truckshow in het Gelderse Nederhemert.

Een 23-jarige man uit Andel raakte zwaargewond. Hij heeft mogelijk hersenletsel. De politie heeft in deze zaak nog niemand aangehouden.