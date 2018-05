Moeizame megazaak rond Bredase drugsfamilie

BREDA - Cocaïne, hennep en pillen. Vader John G. en zoon Sander uit Breda zouden er dik in hebben gezeten. Maandag is voor de rechtbank in Breda de megazaak begonnen tegen ze. En nog zeven anderen.

De politie hielde de verdachten al zeker vanaf 2009 in de gaten. Rechercheurs tapten hun mobieltjes: Sander alleen al had er vijftien. Ze observeerden de verdachten van een afstandje, verstopten peilbakens onder auto's. Het lijkt er ook op dat er een informant van heel dicht bij mee keek en agenten op de hoogte hield van de onderwereldactiviteiten.



Verborgen camera's filmden moord

Het woonwagenkamp aan de Rijnauwenstraat in Breda waar vader en zoon wonen, werd voor de recherche een plek waar ze alle geheimen van kenden. Videocamera's snorden lange tijd en leverden bergen materiaal op. Maar tijdens dat stiekem filmen gebeurde er iets gruwelijks.



Op woensdagavond 14 juli 2010 verschenen er zeker zes gemaskerde mannen met machinegeweren op het kamp. Ze probeerden binnen te dringen in de woonwagen van het gezin van G. Vader John lag al op bed, moeder en de jongste zoon Danny –12 jaar- zaten beneden aan de keukentafel. De belagers schoten ineens tientallen kogels dwars door de woonwagen. Danny werd dodelijk getroffen.



Paniek of opzet?

De politie speurde drie schutters op. Ze kregen ieder 20 jaar cel. Over een motief is nooit wat bekend geworden. Was het paniek, een mislukte ontvoering of een gerichte aanslag?



Er kwamen verhalen dat het een wraakactie was, voor het kwijtraken van 400 kilo coke in Amsterdam. En er werd een link gelegd met de Amsterdamse mocro-maffiabaas Samir B. Hij was ook nog even in beeld voor de dood van Danny. Maar tijdens de rechtszaak over de moord op Danny in 2012, meldde de politie dat er geen verband is aangetoond.



Maskerbij-link met Eindhoven

Op de eerste zittingsdag maandag werd een nog grotere sprong in de tijd gemaakt. Zo'n negen jaar geleden waren John en zijn vader opgedoken bij een onderzoek van de politie in Eindhoven. De recherche daar volgde onder de codenaam Maskerbij een man die Aran de Jong heette.



Aran en zakenpartner Serge bleken contact te hebben met een groep mensen in Breda: Sander en John. De politie denkt dat Sander een wietkwekerij financierde in Tilburg, in een loods aan de Simon de Cockstraat. Er stonden meer dan 3000 planten binnen. Medeverdachte Ton E. (53) zou de stroom hebben geregeld en nog meer. De politie hing een verborgen camera op. Op 24 mei 2011 vielen agenten binnen. Op datzelfde moment kwam de politie ook in actie tegen Aran de Jong.



Doodgeschoten

Aran de Jong werd geliquideerd op 17 november 2012, voor zijn huis in Eindhoven. Hij is niet de enige persoon die op onnatuurlijke wijze is overleden in deze zaak. De bekendste is Samir B. alias Scarface. Een van de grootste drugsdealers van Europa. Samir was nog even in beeld als opdrachtgever voor de moordzaak Danny en zat kort vast.



Ook Samir stierf een gewelddadige dood: op 29 augustus 2014, in de buurt van Marbella werd hij doodgeschoten. Onopgelost tot op heden.



Schaduw van Aran over het proces

Die afrekeningen hebben niks te maken met deze megazaak. Ze vormen de achtergrond. Maar op deze eerste zittingsdag speelde de naam van Aran een grote rol. Beide zaken grijpen in elkaar en de advocaten van vader en zoon willen daar meer over weten en over welke hennepkwekerijen het precies ging. Ze suggereerden dat ook er al veel eerder onderzoek liep naar John G. en dat er een informant was die meer weet en dingen achter houdt.



Het OM is het daar volstrekt mee oneens en vindt het dossier zo compleet. De rechtbank oordeelt daar later over. Door alle overleg en onderbrekingen, zorgden deze kwesties voor veel vertraging, de eerste dag. Praten over de beschuldigingen zoals drugsproductie komt later.



Water geven aan de wietplanten

Intussen is John nu 58 jaar en zijn zoon Sander 37. Ze worden naast drugshandel ook verdacht van witwassen, wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Ze beriepen zich maandag in de rechtszaal op hun zwijgrecht en verschoningsrecht, want je hoeft tegen je eigen vader of zoon geen belastende verklaringen af te leggen.



Dat geldt ook voor medeverdachte Ton E. Hij zal nu zwijgen. Bij de politie had hij nog wel verteld dat hij in de hennep zat, 'water geven' deed hij. En alles netjes voor een uurloon. Wie er nog meer bij betrokken was wilde hij niet vertellen want 'ik ben geen verrader'.



De beschuldigingen zijn al jaren oud. Waarom het zo lang duurde voordat er een rechtszaak kwam is onduidelijk. Waarschijnlijk komt dat antwoord nog tijdens het proces.



Proces nog lang bezig

Op nog zeker elf zittingsdagen praten alle partijen over de beschuldigingen. Over ruim twee weken komen de twee officieren van justitie met de uitgebreide aanklacht en de strafeisen. Een uitspraak wordt op zijn vroegst in de loop van de zomer verwacht.