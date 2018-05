Gesloten spoorbomen zorgen voor gevaarlijke situaties in Oisterwijk

OISTERWIJK - In Oisterwijk zijn vier spoorwegovergangen maandagavond sinds half tien gesloten. Dit levert gevaarlijke situaties op doordat mensen zelf het spoor oversteken.

Volgens René Vegter, woordvoerder bij ProRail, is het nog niet duidelijk om wat voor storing het gaat. "Het is vaste procedure dat als de stroom uitvalt, dat dan de overweg dichtvalt." Alle treinen krijgen volgens Vegter in dit soort situaties de boodschap om de spoorwegovergangen stapvoets te passeren. "Dit is omdat we weten dat mensen na een tijd helaas vaak besluiten om zelf het spoor over te steken."

Monteurs zijn ter plaatse om uit te zoeken wat er aan de hand is. Het gaat om de overgangen van de Pannenschuurlaan, de Gasthuisstraat, Almystraat en de Heusdensebaan.