Verdachten van keienongeluk Schijndel staan vandaag voor de rechter

DEN BOSCH - Dinsdag horen de drie verdachten in de zaak rond het keienongeluk in Schijndel het oordeel van de rechter. Tegen twee jongens die betrokken waren is voor de rechtbank in Breda een straf van twintig maanden jeugddetentie geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Een derde verdachte hoorde twee weken geleden maanden jeugddetentie tegen zich eisen.

Met z'n drieën worden de jongeren ervan beschuldigd grote keien op de Structuurweg in Schijndel te hebben gelegd. Tynni Habraken uit Schijndel raakte bij het ongeval ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde in de nacht van 23 op 24 juni 2017. De vrouw reed met haar auto tegen een kei, waarna de wagen een klapband kreeg en tegen een boom botste. Ze was op dat moment tien weken zwanger.



De jongens hoorden kort na het ongeluk sirenes en een helikopter. Ze durfden niet te gaan kijken. In afgeluisterde gesprekken - de politie had apparatuur geplaatst in de auto van een van de verdachten - was te horen wat de verdachten hadden afgesproken als hun DNA gevonden zou worden.



Ook bespraken twee verdachten wat ze zouden zeggen na de arrestatie van een van de andere verdachten. “Ik durfde niet te bekennen”, vertelt de 19-jarige man tijdens de vorige zitting. Wie de steen op de weg heeft gelegd, is niet duidelijk De drie jongemannen wijzen naar elkaar. De zaak tegen de twee verdachten van 17 en 18 werd achter gesloten deuren behandeld. Die zittingen liepen flink uit vanwege de hoge strafeisen.