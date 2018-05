Wethouder neemt na mislukte publiciteitsstunt meer afstand van Markiezenhof

BERGEN OP ZOOM - Wethouder Arjan van der Weegen van Bergen op Zoom zegt dat het nooit de bedoeling is geweest dat de publiciteitsstunt over de Markiezenhof voor zoveel ophef zou zorgen. "Er is niet uitgebreid over gesproken en achteraf gezien had ik wel kunnen bedenken dat dit fout zou gaan", vertelde hij dinsdagochtend in het ochtendprogramma Wakker.

Maandagavond werd Van der Weegen op het matje geroepen en moest hij zich verantwoorden over de stunt van de Markiezenhof. Daar werd zogenaamd in april van dit jaar een ingemetseld boek van honderd jaar oud gevonden. Later bleek dit niet waar te zijn.

Volgens Van der Weegen had de actie een doel. "We wilden aan medewerkers laten zien wat er gebeurt als je een geheim onthult. Maar we hebben moeten concluderen dat het gewoon mislukt is."

Afstand nemen

Het lijkt erop dat de actie geen gevolgen heeft voor de positie Van der Weegen. Wel neemt hij meer afstand van het paleis in Bergen op Zoom. "De afgelopen jaren ben ik intensief bij de Markiezenhof betrokken geweest. Het is nu tijd om afstand te nemen en meer te richten op mijn bestuurlijke rol."