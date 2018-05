Vijf verdachten opgepakt voor moord Kaan S. in flat Breda

BREDA - Een arrestatieteam van de politie heeft dinsdagochtend vijf Limburgers opgepakt omdat ze mogelijk iets te maken hebben met de dodelijke schietpartij waarbij Kaan S. uit Breda om het leven kwam. Het gaat om drie mannen en twee vrouwen.

De politie doorzocht dinsdagochtend twaalf woningen op zoek naar de verdachten. De politie kwam ze op het spoor na uitgebreid rechercheonderzoek.

In Roermond werden twee mannen van 21 en 22 jaar oud opgepakt. In Venlo arresteerde de politie een 26-jarige man. Een 28-jarige vrouw werd in Sittard aangehouden en in Geleen werd een vrouw van 27 opgepakt.

De 26-jarige Kaan S. werd in zijn hoofd geschoten tijdens een ripdeal. Begin deze maand werd het wapen gevonden waarmee hoogstwaarschijnlijk het fatale schot gelost werd.

Tip na Opsporing Verzocht

De politie denkt dat het wapen direct na de schietpartij in april gedumpt werd langs de snelweg bij Gilze. Een paar dagen na de ripdeal met dodelijke afloop werden al persoonlijke spullen van Kaan S. gevonden. Die lagen ook naast de A58, ter hoogte van Oirschot.

Vorige week besteedde het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Die uitzending leverde één tip op.

