Politie doet vijf invallen bij drugsonderzoek, vier arrestaties

VEGHEL - De politie heeft dinsdag op vijf locaties in Veghel, Helmond en Heeswijk-Dinther invallen gedaan in een drugsonderzoek. Vier mensen zijn gearresteerd. Een van de invallen was rond halfacht 's morgens op het Heilig Hartplein in Veghel.

Er waren meerdere politieauto's aanwezig en ook de douane was ter plaatse.  De politie deed onderzoek in verschillende panden naast elkaar.



Wat de politie precies heeft gevonden bij de doorzoekingen, is nog niet bekend.