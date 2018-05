Onderzoek naar opslag explosief flitspoeder onder sprinklerinstallatie bunker Ulicoten

ULICOTEN - Hoe kan het dat zeer explosief flitspoeder lag opgeslagen onder een sprinklerinstallatie terwijl juist water voor een chemische reactie kan zorgen die de boel doet ontploffen? De gemeente Baarle-Nassau en Domeinen Roerende Zaken onderzoeken hoe dit in de bunker in Ulicoten kon gebeuren.

Vanwege een lekkage in de brandblusinstallatie van één van de drie opslagplaatsen werd maandag groot alarm geslagen. Gevreesd werd voor een chemische reactie door het zogenoemde flitspoeder dat er lag opgeslagen. Uit voorzorg werd een groot gebied in de omgeving van de vuurwerkopslag afgezet. Het liep allemaal goed af.

Beveiliging

In de bunkers ligt in beslag genomen vuurwerk. De samenstelling van het vuurwerk wisselt nogal eens. Volgens woordvoerder Maaike Vonder van Domeinen Roerende Zaken was er geen reden tot paniek: "De bunkers zijn goed beveiligd en de installaties worden jaarlijks streng gecontroleerd door de Veiligheidsregio."

De beveiliging van de opslagplaatsen is in het verleden tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente, brandweer, arbeidsinspectie, betrokken ministeries en de Inspectie Leefomgeving en Transport. "Het is de meest veilige manier om calamiteiten te voorkomen", zegt Vonder.

De gemeente en de dienst zijn maandagavond meteen een onderzoek begonnen. Het incident wordt op korte termijn geëvalueerd. Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf komt dinsdagmiddag met een verklaring.

Poeder ontploft snel

Flitspoeder is een stof die veel in illegaal vuurwerk wordt gebruikt omdat het vele malen harder knalt dan buskruit. Met driehonderd gram flitspoeder kun je een auto opblazen. Het spul is bovendien erg instabiel, wat betekent dat het snel ontploft.