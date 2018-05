Jelle Klaasen en Benito van de Pas bezig aan vrije val

TILBURG - Jelle Klaasen en Benito van de Pas zijn aan een val bezig op de wereldranglijst. De Brabantse darters hebben goede resultaten nodig om de grote toernooien te mogen blijven gooien. In 2018 bakken de mannen er nog niet veel van.

Klaasen gooide dit jaar 26(!) toernooien. Slechts eenmaal haalde hij de laatste acht. Alle andere keren werd de Alphenaar eerder uitgeschakeld. Van de Pas deed in 2018 aan 23 toernooien mee. Big Ben kwam daarin niet een keer in de kwartfinale.

Op de wereldranglijst, de Order of Merit, staat Van de Pas achttiende. Klaasen is de nummer twintig. Een jaar geleden was The Cobra nog de nummer acht van de wereld. Van de Pas stond op plek vijftien.

ZIE OOK: Jelle Klaasen bereikt bijzondere mijlpaal

Gevolgen van tegenvallende prestaties

Omdat beide mannen niet meer bij de beste zestien van de wereld staan, is de tijd voorbij dat ze een automatische uitnodiging krijgen voor de grote toernooien. Een andere mogelijkheid om mee te mogen doen, is het aantonen van een goede vorm (lees: een periode lang goede resultaten neerzetten).

Omdat van beide zaken geen sprake is, is de kans vrij groot is dat Klaasen en Van de Pas in juli ontbreken tijdens de World Matchplay. Dat zou een hard gelach zijn. De Brabantse darters vallen dan echt uit het groepje van wereldtoppers.

JELLE KLAASEN (33 JAAR)

Laatste toernooizege: Players Championship 16 in september 2015, 6-4 zege op Raymond van Barneveld.

Laatste finaleplek: German Darts Masters in april 2017, 6-2 verlies tegen Michael van Gerwen.

Laatste halve finaleplek: European Darts Grand Prix in mei 2017, 6-3 verlies tegen Peter Wright.

Laatste kwartfinaleplek: UK Open Qualifier 5 in februari 2018, 6-2 verlies tegen Peter Wright.



BENITO VAN DE PAS (25 JAAR)

Laatste toernooizege: Players Championship 20 in oktober 2016, 6-1 zege op Dave Chisnall.

Laatste finaleplek: German Darts Open in april 2017, 6-5 nederlaag tegen Peter Wright.

Laatste halve finaleplek: German Darts Grand Prix in september 2017, 6-3 nederlaag tegen Rob Cross.

Laatste kwartfinaleplek: World Grand Prix in oktober 2017, 3-0 nederlaag tegen Simon Whitlock.



Hoe komt dit nu?

Jelle Klaasen heeft een vervelende pols. Sterker nog: de problemen die hij heeft zijn chronisch. In 2017 werd de darter geopereerd aan zijn pols, omdat de meniscus was beschadigd. Klaasen gooit weer pijnvrij, maar kan niet zo vaak trainen als voorheen.

Benito van de Pas is simpelweg al maandenlang niet meer in topvorm. Big Ben is zoekende. Gooit hij wel met de juiste pijlen? Voor de Tilburger zou op dit moment maar één ding echt werken: een paar wedstrijden op rij winnen en daarmee werken aan zijn zelfvertrouwen.

En het WK? Gaan ze dat ook missen? Als het zo doorgaat?

Zo vaart zal het vermoedelijk niet lopen. De 32 beste spelers van de wereld worden automatisch uitgenodigd voor het WK in Londen. De rest van het jaar moet voor Klaasen en Van de Pas wel heel dramatisch verlopen, willen ze daar buiten vallen.