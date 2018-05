OVERZICHT: Welke Brabantse voetballers zien we terug op het WK?

EINDHOVEN - De spelers die Brabant aflevert aan het WK in Rusland van komende zomer, zijn op één hand te tellen. Mede doordat het Nederlands Elftal schittert door afwezigheid, zijn er maar drie spelers met een Brabantse link die in actie gaan komen tijdens het WK.

PSV is dan ook meteen de hofleverancier. Alle drie de spelers die afreizen naar Rusland staan onder contract bij de landskampioen uit Eindhoven. Hieronder de drie spelers die zijn geselecteerd door hun bondscoaches:





Hirving Lozano – Mexico

Marcel Brands kocht Lozano na maandenlang intensief onderhandelen, en de Mexicaan heeft niet teleurgesteld in Eindhoven. Met 17 goals en acht assists was Lozano een belangrijke schakel in het elftal van Phillip Cocu. Ook bij Mexico is Lozano een belangrijke pion. In 26 wedstrijden was de aanvaller goed voor zes doelpunten.

GROEPSDUELS MEXICO

17-6 om 17.00u: Duitsland - Mexico

23-6 om 15.00u: Zuid-Korea - Mexico

27-6 om 16.00u: Mexico - Zweden



Santiago Arias – Colombia

De speler van het jaar in de eredivisie gaat wel naar het WK. Napoli en Juventus zijn naar verluidt geïnteresseerd in Arias. De rechtsback van PSV zal zich naar alle waarschijnlijkheid eerst alleen willen bezighouden met het WK. Arias speelt met zijn land in de groepsfase tegen Japan, Senegal en Polen. De verwachting is dat Arias een basisplaats zal bemachtigen bij de ploeg van José Pékerman.

GROEPSDUELS COLOMBIA

19-6 om 14.00u: Colombia - Japan

24-6 om 20.00u: Polen - Colombia

28-6 om 16.00u: Senegal - Colombia



Albert Gudmundsson – IJsland

De grootste verrassing kwam uit de hoge hoed van de bondscoach van IJsland. Hij selecteerde namelijk PSV-jongeling Albert Gudmundsson. De jonge buitenspeler kwam dit seizoen niet veel aan de bak in het team van Phillip Cocu. Toch lijkt Gudmundsson de bondscoach overtuigd te hebben tijdens een oefenstage in Indonesië begin dit jaar. De 20-jarige buitenspeler scoorde toen drie keer in het met 4-1 gewonnen duel tegen het Aziatische land.

GROEPSDUELS IJSLAND

16-6 om 15.00u: Argentinië - IJsland

22-6 om 17.00u: Nigeria - IJsland

26-6 om 20.00u: IJsland - Kroatië

WK 2014

Tijdens het vorige WK deed Nederland natuurlijk wel mee. Onder Louis van Gaal werd Oranje derde. Maar ook tijdens dat WK waren er maar drie spelers van de Brabantse clubs vertegenwoordigd in Brazilië. Memphis Depay en Georgino Wijnaldum kwamen beiden in actie voor Oranje, terwijl Santiago Arias met Colombia de kwartfinale bereikte. Spelers van NAC en Willem II werden toen, net als dit jaar, niet geselecteerd door de landen die meededen aan het WK.

Niet alleen drie spelers van PSV gaan naar het WK. Masseur Eddy Pepels gaat met België naar Rusland. Hij zal bij de Rode Duivels de spieren van topspelers als Kevind de Bruyne en Romelu Lukaku los moeten houden gedurende het toernooi. Ook Mark van Bommel zal afreizen naar Rusland. Hij zal als assistent fungeren van Australië-bondscoach Bert van Marwijk. Diezelfde taak is weggelegd voor Jürgen Dirx. Laatstgenoemde assisteerde dit seizoen Van Bommel bij PSV O19.

De PSV-supporter kan tijdens het komende WK bij tien landen een (ex)-PSV'er in actie zien. Oud-spelers zoals Jefferson Farfan, Ola Toivonen en Andrés Guardado zijn er bijvoorbeeld ook bij in Rusland. PSV stelde een selectie samen voor het WK in Rusland met daarin PSV-spelers van nu, en met ex-PSV'ers.