Jongen van 17 opgepakt voor gewelddadige Bossche straatroven

DEN BOSCH - In het onderzoek naar twee straatroven in Den Bosch is maandagochtend een jongen van 17 jaar opgepakt. De Bosschenaar werd in alle vroegte door een arrestatieteam uit zijn bed gelicht.

De eerste overval vond in januari plaats. Een 21-jarige man werd toen bij de brug over de A59 omver geduwd en kreeg een klap van zeker twee onbekende mannen. Onder bedreiging van een vuurwapen gaf hij zijn portemonnee en bankpas af.

Een dag later was het opnieuw raak op nagenoeg dezelfde locatie. Toen werd een echtpaar op de fiets overvallen door drie daders. “De jongen wordt verhoord en zit vast voor verder onderzoek. Nieuwe arrestaties worden niet uitgesloten”, aldus de politie, die nog altijd op zoek is naar tips.