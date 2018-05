Traumahelikopter landt op A58, snelweg voorlopig dicht

TILBURG - Een ongeluk op de A58 bij Tilburg Reeshof heeft dinsdag voor een lange file gezorgd. Een traumahelikopter is op de snelweg geland om hulp te verlenen.

Op de autosnelweg zou een motor zijn geraakt door een auto. Op de motor zaten twee personen die beiden op een brancard zijn afgevoerd. Op Twitter zegt de ANWB dat er ondertussen weer een rijstrook open is.

Een bestuurder laat op Twitter weten dat er verschillende autorijders achter de file uit hun auto stappen. De verkeersinformatiediensten geven aan dat er flinke vertraging is die kan oplopen tot een uur.

De traumahelikopter zou zo rond tien over twaalf weer zijn vertrokken. Het is niet precies duidelijk of de slachtoffers met de helikopter zijn weggebracht. Om de file te vermijden, kan het beste worden omgereden over de A27, de A59 en de A2.