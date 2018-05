Mathieu van der Poel mag even niet mountainbiken en gaat daarom maar op de weg fietsen

HOOGERHEIDE - Mathieu van der Poel mag twee weken niet mountainbiken. De wielrenner viel zondag op zijn pols. Dat wil niet zeggen dat 'VDP' niet op een fiets kruipt. Donderdag start hij in een wegwedstrijd over meerdere dagen in Frankrijk.

Kan dat dan zomaar?

Van der Poel legt het dinsdag uit voor de microfoon van de NOS: "Op de weg is het redelijk te doen met mijn pols. Ik wil het gewoon proberen, want je moet toch een beetje bezig blijven. Bij de volgende wereldbekerwedstrijd mountainbike hoop ik dat mijn pols dan weer op krachten is."

De 23-jarige wielrenner liep twee weken geleden bij een wedstrijd in Spanje al zijn polsblessure op. De diagnose: een breuk in een handwortelbeen. "Een blessure waardoor je er normaal gesproken vier tot zes weken uit bent. Maar er is een schroefje geplaatst waardoor ik weer kan fietsen. Het was niet aangenaam, ik was een beetje een proefkonijn, maar ik ben er wel blij mee."

Proefkonijn

Afgelopen weekeinde reed hij dus als proefkonijn rond in Duitsland. Daar botste Van der Poel tegen een boomstronk aan, ging over de kop en kwam op de bewuste pols terecht. Artsen hebben hem nu dus verboden om twee weken lang op de mountainbike te gaan zitten. 'VDP' gaat daarom maar fietsen op de weg.

De wielrenner won de Boucles de la Mayenne, zo heet de Franse koers, in 2017.

LEES OOK: Mathieu van der Poel moet na val opgeven tijdens wereldbekerwedstrijd