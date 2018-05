'PSV en Manchester City zijn het bijna eens over Angeliño'

EINDHOVEN - De kans lijkt steeds groter dat PSV opnieuw een linksback gaat aantrekken. De geruchten over Angeliño, die naar verluidt voor ongeveer vijf miljoen euro is op te pikken bij Manchester City, nemen de laatste dagen toe. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad verwacht dat de Spaanse verdediger de landskampioen komt versterken. "PSV en Manchester City zijn er bijna uit, op een aantal voorwaarden na."

Zeg nooit ‘nooit’, maar het heeft er alle schijn van dat PSV opnieuw een linksback gaat aantrekken. Vorige maand werd Nick Viergever nog transfervrij overgenomen van Ajax, nu zou Angeliño de tweede versterking moeten worden voor de onderbezette linksbackpositie. De Spaanse linksback speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor NAC Breda, en speelde daarvoor nog voor RCD Mallorca en New York City FC (beide op huurbasis).

Rik Elfrink van het Eindhovens dagblad verwacht dat het niet al te lang meer gaat duren totdat Angeliño naar Eindhoven verkast. “PSV en Angelinõ komen er samen wel uit. Op dit moment is PSV nog met zijn huidige werkgever, Manchester City, in gesprek. Ze zijn nog in overleg over een aantal voorwaarden.”

Terugkoopclausule

Een van die voorwaarden zou wellicht de zogeheten terugkoopclausule kunnen zijn. “Dat heeft PSV bijvoorbeeld ook bij de transfer van Jeffrey Bruma gedaan”, zegt Elfrink. “Bij een terugkoopclausule zou City de eerste gegadigde zijn om Angeliño te kopen als ze daar in geïnteresseerd zijn.”

Juiste aankoop

Op het eerste gezicht zou Angeliño een goede aanwinst zijn voor PSV. “Maar dat moet hij natuurlijk dan maar wel even bewijzen”, zegt Elfrink. “Hij heeft zich dit seizoen geweldig gemanifesteerd bij NAC Breda. Al ligt de druk bij PSV natuurlijk veel hoger. Dus dan zul je altijd moeten kijken of het hem lukt om aan te haken.”

Kijkend naar de vorige linksbacks zou de Spaanse verdediger prima passen in het elftal van trainer Phillip Cocu. Joshua Brenet en Jetro Willems waren ook allebei backs die graag mee op wilden komen. “Bij PSV zien ze dat toch wel als wapen. Angeliño is ook zo’n speler die veel mee opkomt. Hij zal alleen nog wel defensief sterker moeten worden”, aldus Elfrink.

In de winter wilde PSV de linksback ook al hebben, maar Manchester City hanteerde toen nog een te hoge vraagprijs voor Angeliño (10 miljoen euro). Nu zou hij voor vijf à zes miljoen euro op te halen zijn.

