De Zonnegroet doen op een surfplank, het blijkt moeilijker dan gedacht [FILMPJE]

HILVARENBEEK - Het is hip in Californië en erg verfrissend in deze dampende meimaand: SUPyoga. Yoga, maar dan op een grote surfplank op het water. Veel makkelijker wordt het er niet op, heb je evenwichtsproblemen tijdens de Zonnegroet, Kameel of de Kraanvogel, denk en er nu wiebelende SUPplank bij en de uitdaging is compleet.

Op het water van de Beekse Bergen dobbert deze dinsdagochtend een groep suppers. Bij SUP (Stand Up Paddling) sta je op een soort surfplank en vaar je al peddelend door het water. Tijdens SUPyoga doe je dus ook verschillende yoga-oefeningen.

Mayke Reijnders is SUPyoga docent en in samenwerking met het yogacentrum Tilburg verzorgt ze lessen op het water bij de windsurfclub Beekse Bergen. "Ik zelf vind het fijne aan SUPyoga dat je op het water je besef van tijd kwijt raakt. Je bent zo bezig met je balans, ademhaling en de rustgevende geluidjes om je heen. Dat is echt fijn."

'Kijk naar de plek waar je bent'

En ook de deelnemers aan de workshop dinsdagochtend genieten zichtbaar. "Kijk eens naar de plek waar je bent. En dan de combinatie van yoga en suppen. Dat is heerlijk", vertelt Marloes. Een andere deelneemster vult haar met een brede glimlach op haar gezicht aan: "Ja ik heb het echt naar m'n zin."

Het moeilijkste aan het SUPyoga is toch wel om te blijven staan. Althans dat is wat de deelnemers vertellen. Onze verslaggever laat zich daar natuurlijk niet door tegen houden en wilt dat SUPyoga ook wel eens uitproberen. Vol goede moed kruipt ze op het SUPboard. Klaar voor de zonnegroet! Maar zoals op onderstaande beelden is te zien, blijkt dat blijven staan toch moeilijker dan gedacht...