Agenten ziek na inademen chemische dampen drugsafval

HULTEN - Twee agenten zijn maandagnacht in Hulten ziek geworden nadat ze dampen van amfetamine-afval hadden ingeademd. Ambulancemedewerkers hebben de slachtoffers nagekeken. De chemische stof stond in een vrachtwagen. De chauffeur is aangehouden.

De politie zette rond halfeen op de Rijksweg een vrachtwagen aan de kant voor controle. Achter het stuur zat een 27-jarige man uit Tilburg die al vaker met de politie in aanraking was geweest. Hij had geen duidelijk verhaal over wat hij aan het doen was.

Chemische lucht

Daarop besloten de agenten het voertuig verder te controleren. Bij het openen van de laadruimte kwam hen meteen een chemische lucht tegemoet. Daardoor raakten ze onwel.

In de vrachtwagen stonden zes vaten met in totaal 4200 liter drugsafval. De Brandweer en ambulance werden opgeroepen om eerste hulp te verlenen. De vaten zijn afgevoerd. De vrachtwagen is in beslag genomen. De verdachte zit in de cel.