Geen Frans, geen Duits, Sergei deed examen Russisch: 'Ik wist alles'

TILBURG - Terwijl het grootste deel van de eindexamenkandidaten al van de zon aan het genieten is, stonden er dinsdag nog twee vakken op het programma: Spaans en Russisch. Ruim 400 scholieren bogen zich over het examen Spaans, maar aan het examen Russisch deden maar drie Brabantse scholieren mee. Sergei Leenaars uit Tilburg was daar één van.

Voor Sergei was dit niet het laatste, maar het eerste examen. Hij zit namelijk nog in havo 4 en doet eigenlijk volgend jaar pas eindexamen. Sergei volgt al jaren Russische les op zondag. Die school moedigde hem aan zijn kennis van de Russische taal te verzilveren met een diploma. En dus deed Sergei in dat vak alvast eindexamen, op vwo niveau.

Bijzondere samenwerking

Om centraal examen te kunnen doen moest hij, net als bij alle andere schoolvakken, ook schoolexamen doen. Alleen een docent die daarvoor bevoegd is mag zo'n examen afnemen, en dus werkte het Theresialyceum daarvoor samen met het Lyceum Schravenlant in Schiedam. Ze planden dat Sergei daar mee kon doen met de schriftelijke schoolexamens en het mondeling werd op afstand afgenomen: "Mevrouw Nielen nam het examen met Sergei af via Skype. Ikzelf zat ernaast om te zorgen dat hij niets bij had dat niet mocht. Dat was heel bijzonder om eens mee te maken" vertelt Adri van Nunen, afdelingsleider havo op het Theresialyceum.