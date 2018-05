Vuurwerk afsteken, bier gooien naar het veld: NAC hangt geldboete boven het hoofd

BREDA - NAC heeft een voorwaardelijke geldboete van 5000 euro gekregen van de tuchtcommissie van de KNVB. Tijdens de derby tegen Willem II, halverwege april, werd er vuurwerk afgestoken. Ook werden er bekers met bier en andere voorwerpen richting het veld gegooid.

NAC gaat niet in beroep tegen de straf en heeft vier daders weten te achterhalen. Dit viertal heeft een landelijk stadionverbod van negen maanden opgelegd gekregen,

Het gooien van bier en het afsteken van vuurwerk tijdens wedstrijden is het bestuur van NAC al lange tijd een doorn in het oog. De club treedt harder op bij zulke vergrijpen, zo staat in een verklaring op de eigen website. Een waarschuwing wordt niet meer gegeven. Eventuele boetes worden ook op de daders verhaald.



Beladen duel

NAC verloor in april met 2-1 van Willem II in Breda. De club had zich die middag zo goed als veilig kunnen spelen in de eredivisie. Handhaving werd een paar weken later alsnog bewerkstelligd. NAC speelt daarom ook na de zomer op het hoogste niveau. Mitchell van der Gaag staat dan als hoofdtrainer voor de groep. De 46-jarige oefenmeester tekende eerder deze maand een contract voor twee seizoenen in Breda, met een wederzijdse optie voor een extra jaar.

