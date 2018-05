'Facebookmoordenaar' verdacht van gewelddadige overval in Snt-Oedenrode

EINDHOVEN - De tienermoordenaar die in 2012 een leeftijdsgenoot doodstak nadat hij die opdracht via Facebook had gekregen, zit opnieuw vast. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige overval in Sint-Oedenrode. Dat meldt de Telegraaf.

Jinhua K. was veertien jaar toen hij de vijftienjarige Joyce in haar deuropening neerstak. Haar vader probeerde Jinhua nog tegen te houden, maar werd daarbij zelf in het gezicht geraakt. Joyce overleefde de aanslag op haar leven niet.

Dodelijke verhalen

Jinhua verklaarde later dat een vriendinnetje van Joyce samen met haar vriend de beïnvloedbare Jinhau via Facebook de opdracht hadden gegeven Joyce te doden. Joyce zou roddels over het stel hebben verspreid.

Jinhua werd veroordeeld tot één jaar cel en drie jaar tbs. Dat is de hoogste straf die een minderjarige in deze situatie kan worden opgelegd. De tbs kan een aantal jaren verlengd worden, maar de rechtbank oordeelde afgelopen september dat een jongere na een aantal jaren zijn leven buiten de muren weer moet kunnen oppakken. Het openbaar ministerie was tegen de vrijlating.

Opgepakt

Het vertrouwen van de rechtbank in Jinhua lijkt nu een verkeerde inschatting. Afgelopen april werd hij opgepakt omdat hij verdacht wordt van een gewapende overval op een woning in Sint-Oedenrode in februari. Deze aanhouding is door de politie nog niet naar buiten gebracht, weet de Telegraaf. Deze maand werd zijn voorarrest verlengd. Er wordt onderzocht of Jinhua betrokken is bij nog meer gewapende overvallen.