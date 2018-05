Familie zwaargewonde man Milheeze moest zelf politie bellen voor informatie

EINDHOVEN - Iedereen leek zondag te weten wie de zwaargewonde man was die in Milheeze bij de boerderij gevonden was. "En ze hadden nog gelijk ook", zegt de broer van het slachtoffer. Op de kermis in Heusden, op feestjes, via de telefoon werd de familie van de zwaargewonde man benaderd met de vraag of het om hun familielid ging. "Uiteindelijk hebben we zondagavond zelf maar naar de politie gebeld om te vragen of ze onze broer gevonden hebben."

De broer van het slachtoffer snapt niet waarom de politie zo lang heeft gewacht met het informeren van de familie. "Dat wij de politie moeten bellen om deze informatie te krijgen, is de omgekeerde wereld. De identiteit van de dode in het zwembad en de zwaargewonde verderop was voor iedereen gelijk duidelijk. De boerderij-eigenaar kende beiden."

Woordvoerder Els Reijnders van de politie vertelt dat het niet zo eenvoudig in elkaar steekt. "De bewoners van de boerderij kenden niet de volledige naam van het slachtoffer. Toen die naam duidelijk werd, werd het adres gecontroleerd waar de man ingeschreven staat. Daar bleek hij niet te wonen en dit alles bij elkaar heeft veel tijd in beslag genomen. Alles moet wel helemaal kloppen voordat we contact kunnen opnemen met de familie."

De broer van de man die knock-out ging, is vooral teleurgesteld in de informatie van de politie. Dat buitenstaanders eerder op de hoogte waren van de identiteit verbaast hem niet. "Mijn broer is zijn hele leven al betrokken bij ongelukken. Het is niet de eerste keer dat ik hem in het ziekenhuis ophaal. Dat anderen gelijk aan mijn broer denken als er een zwaargewonde is gevallen, zegt eigenlijk al genoeg over mijn broer."

Vermoeid maar ook gelaten begint broer Mark te vertellen. "We zijn thuis met vijf kinderen. Mijn broertje is de jongste. Hij lijkt totaal niet op de rest. Hij komt altijd in de problemen, zeker als hij drank of drugs gebruikt. Hij heeft staan dansen op een auto, hij is aangereden, belandt in vechtpartijen, rijdt zelf iets omver en ga zo maar door. Het is nooit zijn schuld. Hij weet zich ook nooit iets te herinneren."

Tumultueus leven

Een bekende van de familie bevestigt het roerige leven vol incidenten van Marks broer. "Het is wachten op het volgende incident." Ook een schoonzus zegt dat het slachtoffer iemand is die in zeven sloten tegelijk loopt. "Hij was trouwens niet zwaargewond. Hij had gewoon teveel drugs gebruikt en was vrij snel weer de oude."

Maandag is het slachtoffer door zijn broer opgehaald in het ziekenhuis. "Dan laat hij me trots zien dat hij het nieuws heeft gehaald. Tegen mij zegt hij dat hij Kevin niet kent, maar op de beelden die de politie heeft, zijn ze dus samen dansend te zien", zucht Mark.

Zwarte schaap

De ouders van Mark leven nog en houden hun jongste telg altijd de hand boven het hoofd. "Ik vind dit ook weer zo naar voor hen. Mijn vader zou zaterdag zijn tachtigste verjaardag vieren, maar dat hebben we maar afgelast."