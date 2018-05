Milieugevolgen uitbreidingsplan Efteling onvoldoende onderzocht

UTRECHT - De gemeente Loon op Zand heeft onvoldoende onderzocht wat de gevolgen zijn voor natuur en milieu als de Efteling haar uitbreidingsplannen realiseert. Dat zegt de onafhankelijke Commissie m.e.r. in Utrecht, dat op verzoek van de gemeente het milieueffectrapport heeft onderzocht.

De Efteling wil tot 2030 doorgroeien tot een internationale bestemming met zeven miljoen bezoekers per jaar zodat zij haar positie in de top vijf attractieparken van Europa kan behouden. Hiervoor wil zij het attractiepark en de bestaande golfbaan uitbreiden en extra verblijfsaccomodaties bouwen. Daarvoor moeten ook de aanvoerswegen en parkeervoorzieningen worden aangepast.



Beschermde natuur

Het milieueffectrapport bevat volgens de commissie veelĀ informatie over de milieugevolgen van de uitbreiding van de Efteling, maar is nog onvoldoende duidelijk of de uitbreiding mogelijk is zonder teveel natuurschade te veroorzaken. De uitstoot als gevolg van bijvoorbeeld extra verkeer heeft namelijk negatieve gevolgen voor de beschermde natuurgebieden in de omgeving, zoals de Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen.



Ook vindt de commissie niet duidelijk of de plannen van de Efteling om de CO2-uitstoot te beperken voldoende zijn. Het park zet in op milieuvriendelijk vervoer, warmte-koude-opslag en zonnepanelen.



Aanvullen

De Commissie adviseert gemeente Loon op Zand om het milieueffectrapport eerst aan te vullen en pas daarna een besluit te nemen over de bestemmingsplanwijziging, die nodig is voor de uitbreiding van de Efteling. Ook zal de gemeente moeten reageren op de zienswijze die bezorgde buurtbewoners hebben ingediend op de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.