The Ruggeds dansen voor Amerikaans miljoenenpubliek na zware voorbereiding: 'Het was bikkelen'

The Ruggeds zijn te zien in het Amerikaanse televisieprogramma World of Dance. (Foto: The Ruggeds/Facebook)

EINDHOVEN - Drie maanden moesten ze bikkelen in Hollywood, de Eindhovense breakdancegroep The Ruggeds. Draaidagen van veertien uur waren de normaalste zaak van de wereld. Dinsdagavond zijn de dansers uit de Lichtstad voor het eerst te zien in het immens populaire programma World of Dance op de Amerikaanse televisie.

“Het is erg spannend. Drie maanden hebben we van alles meegemaakt, maar we hebben nog geen eindresultaat gezien”, vertelt Niek Traa, een van de dansers van The Ruggeds. Naar het programma kijken zo’n negen miljoen Amerikanen. In de jury zit onder meer wereldster Jennifer Lopez.

Stress

Voor de opnames van het programma verbleven de dansers drie maanden in Los Angeles. Het werd alles behalve een snoepreisje. “De draaidagen waren lang, we moesten veel repeteren. Er was veel stress vanwege muziekrechten, shows moesten aangepast worden. We maakten makkelijk dagen van veertien uur. Iedere dag gingen we tot het gaatje”, vertelt Niek.

De tekst gaat door onder de video.





Bloed, zweet en tranen dus, maar dat was het volgens hem allemaal waard. De ervaring is onbetaalbaar, het podium een om van te dromen. Het samenwerken met wereldsterren was de kers op de taart. “Het was heel tof om met Jennifer Lopez samen te werken. Je acteert ineens op een heel ander niveau.”

Vliegtuig

De eerste uitzending van World of Dance is dinsdagavond in Amerika op tv te zien. Niek en zijn kompanen zitten dan in het vliegtuig naar Canada voor een theatershow. “NBC, waar World of Dance wordt uitgezonden, stuurt ons de aflevering op. In Toronto gaan we met zijn allen kijken.”