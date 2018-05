Schippers Maasveren tussen Brabant en Gelderland voeren woensdag actie: gratis oversteken

LITH - De 24 schippers van de Maasveren tussen Brabant en Gelderland voeren woensdag actie voor meer loon en een goede cao. Vanaf de eerste afvaart zullen ze een deel van hun taken niet uitvoeren, zoals het verkopen van kaartjes of stempelen van strippenkaarten. De reizigers mogen gratis met de pont de Maas oversteken. Dat zegt Cees Bos van FNV Havens.

Volgens de vakbond hebben de schippers ruim acht jaar op een houtje gebeten, onder andere vanwege de crisis. Maar inmiddels is het aantal overzettingen volgens FNV Havens fors toegenomen, zijn de tarieven verhoogd en heeft de overkoepelende Stichting De Maasveren in 2017 goede financiële resultaten behaald.



Prijscompensatie

Bos: "Hoog tijd dus dat ook de schippers weer ruimer in hun jas mogen komen. Dus: gewoon een goede loonsverhoging met apart de automatische prijscompensatie en goede afspraken over gezond de pensioengerechtigde leeftijd bereiken."



Dinsdagmiddag liep het ultimatum af dat FNV Havens aan Stichting De Maasveren had gesteld. De 24 schippers varen op de vijf veerponten over de Maas tussen Noord-Brabant en Gelderland. Stichting De Maasveren - de werkgever van de schipppers - was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.