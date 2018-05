Zon maakt plaats voor zware onweersbuien

EINDHOVEN - Het mooie weer maakt dinsdagmiddag plaats voor zware onweersbuien. Breda kreeg de eerste hoosbui al voor de kiezen. Lokaal kan er veel neerslag vallen. Dit kan voor (water)overlast zorgen.

Het KNMI heeft code oranje afgegeven vanwege het extreme weer. Bij de brandweer is de procedure 'Extreem Weer' van kracht. Dit houdt in dat er een extra bezetting is in de meldkamer om alle telefoontjes op te vangen.

De buien kunnen gepaard gaan met windstoten en hagel. De Avondvierdaagse in Tilburg is afgelast vanwege het extreme weer. In de loop van de avond verdwijnen de buien weer. De nacht verloopt droog, maar warm. Het wordt niet koeler dan 16 graden.

Het tropische weer zorgde dinsdag voor een nieuw warmterecord. Meerdere weerstations in Brabant noteerden een temperatuur van boven de 30 graden.