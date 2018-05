Tropische hitte zorgt voor nieuw warmterecord

In bijna heel Brabant was het dinsdag tropisch warm. (Foto: archief)

EINDHOVEN - Het is nog warmer in Brabant dan de dagen ervoor. Afgelopen weekend en maandag werden al allerlei warmterecords verbroken. Dinsdag gaven nog meer weerstations aan dat de dertig graden gepasseerd is.

In Gilze en Rijen was het om drie uur met 30,7 graden het warmst. In Volkel was het niet veel koeler met 30,3 graden. Onweersbuien laten de temperatuur weer snel dalen. Een half uur na het record in Gilze en Rijen is de temperatuur al twee graden gezakt.

Ook in De Bilt werd voor het eerst dit jaar een tropische dag gehaald. ook daar werd het 30,7 graden. Het is daarmee de warmste 29 mei ooit gemeten. Normaal hebben we pas in juli een eerste tropische dag.

Voor de opwarming van het klimaat, meldt Weeronline, hadden we maar eens in de twee jaar een tropische dag in De Bilt. Tot de jaren '90 waren er maar liefst 37 jaren waarin het helemaal niet tot een officiële tropische dag kwam in De Bilt.