Avondvierdaagse afgelast in Brabantse plaatsen, gaat jouw Avondvierdaagse door? [OVERZICHTSKAARTJE]

BREDA - Verschillende avondvierdaagse-wandelingen in Brabant zijn dinsdag afgelast vanwege het aankomende noodweer.

"Wij betreuren dit ten zeerste. Echter, de veiligheid van de deelnemers staat voorop", schrijft de organisatie van de Avondvierdaagse Ginneken op haar website. Het is zeker niet de enige organisatie die besluit om de wandeltocht af te lasten.

Onder andere Avondvierdaagse Haagse Beemden, Tilburg, Zevenbergen en Etten-Leur komen tot dezelfde conclusie. Kijk hier of jouw Avondvierdaagse dinsdagavond wel of juist niet doorgaat:









De organisatie van de Avondvierdaagse Princenhage maakt op haar facebook-pagina duidelijk dat ze afwachten tot dinsdagavond zes uur om te besluiten of de tocht niet door gaat.

Code oranje

Het KNMI heeft code oranje afgegeven vanwege het extreme weer. Bij de brandweer is de procedure 'Extreem Weer' van kracht. Dit houdt in dat er een extra bezetting is in de meldkamer om alle telefoontjes op te vangen.

De buien kunnen gepaard gaan met windstoten en hagel.