Zeventig beschermde vogels gevonden na politie-inval, drie mannen opgepakt

EINDHOVEN - Drie mannen uit Helmond en Eindhoven zijn dinsdagmorgen opgepakt omdat ze in beschermde vogels zouden hebben gehandeld. De mannen zouden de vogels in het wild uit nestkasten halen. Bij de doorzoeking van hun woonhuizen vond de politie zo'n zeventig vogels, waaronder kuifmezen, boomklevers en lijsters.

Enkele maanden geleden kreeg de politie een tip dat twee mannen (76 en 39 jaar) uit Helmond zich bezig zouden houden met de handel in inheemse beschermde vogels, voornamelijk zangvogels. De vogels zouden uit de nestkasten worden gehaald en vervolgens met behulp van mistnetten worden gevangen. Daarna werden ze op internet te koop aangeboden.

Invallen

De vogels werden na de vangst op verschillende adressen ondergebracht: bij de woningen van de twee mannen en een ander adres in Eindhoven. Dinsdag viel de politie de drie panden binnen. De twee mannen die al langer in beeld waren, werden aangehouden. In de woning in Eindhoven werd een 58-jarige man gepakt.

De vogels zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Er wordt onder meer gekeken of er is gerommeld met de pootringen. Mogelijk zijn om de poten van de vogels ringen van andere vogels geschoven. Daardoor zouden de nummers en kenmerken op de ringen niet te herleiden zijn naar de criminelen. Specialisten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn betrokken bij het onderzoek.