Elfduizend flessen wijn rollen van de band bij de wijngaard van de zusters in Oosterhout

OOSTERHOUT - Proost, amen of samen. Brabant is vanaf dinsdag een wijnhuis rijker, of liever gezegd een wijnklooster. Na vier jaar voorbereiding zijn de eerste flessen godendrank gebotteld op de wijngaard van de zusters Norbetinessen in Oosterhout.

Volgens priorin zuster Maria Magdalena een 'historische gebeurtenis': "We zijn enorm dankbaar en ook een beetje emotioneel. Het is een bekroning op vele jaren van samen hier naar toe werken". In totaal zijn elfduizend flessen gebotteld in een voor de gelegenheid ingerichte partytent op de wijngaard. De bottelmachine werd geleend van een wijnboer uit het Duitse Cochem.



Advies van buiten

Bij het maken en het bottelen van de wijn kregen de zusters nog meer hulp van professionals. Onder hen de Zuid-Afrikaanse wijnmaker Andries Burger. "Ik vind het een bijzondere eer om met de zusters te werken. Ze zijn erg betrokken en de eerste oogst smaakt baie (heel) goed".



De wijn is nog niet helemaal klaar. Het druivennat moet nog twee weken rijpen in de fles. De opbrengst is bedoeld voor het onderhoud van het klooster. Priorin Maria Magdalena: "We zijn dit project begonnen om Sint Catharinadal te behouden voor de toekomst. Het hart van het concept is de wijngaard in samenhang met het organiseren van ontmoetingen."

Geslaagd

Wijnexpert Marc Mulder is vanaf het begin betrokken bij de wijnmakerij in Oosterhout: "We hebben best veel last van vorst gehad. We konden daardoor tweeduizend flessen minder produceren dan was verwacht. Maar elfduizend voor een eerste oogst is absoluut niet verkeerd."



Volgens Mulder maakt het 'lijntje met boven' de wijn van de zusters extra speciaal. Priorin Maria Magdalena is het hier van harte mee eens: "Ik heb wat rosé geproefd toen de wijn eind december werd gemaakt. Het smaakte toen al heel erg goed en ik verwacht dat ze nu nog alleen maar nog lekkerder is. Wel met mate hoor, maar dat geldt voor alles."