Dancefestival Extrema Outdoor stopt na meer dan 20 jaar: 'Dit doet pijn'

EINDHOVEN - Na 22 jaar valt het doek voor Extrema Outdoor in Nederland. Dat maakt de organisatie op de eigen website bekend. "We merken dat het in deze regio moeilijk is om een festival zoals Extrema Outdoor neer te zetten", zegt oprichter Marcel Mingers. "We moeten ons van de regionale beleidsbepalers en voor de omgeving aan bepaalde regels houden, waardoor we het festival niet kunnen neerzetten zoals we willen. Dus de stekker gaat eruit."

Het festival zou dit jaar plaatsvinden op 6 en 7 juli. Bezoekers die al een ticket voor Extrema hebben gekocht, worden gecompenseerd. Ze krijgen of het aankoopbedrag teruggestort, of het ticket wordt omgezet in een toegangsbewijs voor We Are Electric of Mandala Festival. Dat festival vindt plaats in hetzelfde weekend.

Steeds moeilijker

Extrema, met de eerste editie in 1996, had het de laatste jaren steeds moeilijker. Het dancefestival begon ooit met 1.500 bezoekers en beleefde in 2010 met 50.000 bezoekers zijn hoogtepunt. Sindsdien daalde het bezoekersaantal flink, tot 25.000 bezoekers in 2015. Het was een van de eerste buitenfestivals in Nederland op het gebied van elektronische muziek.

Om het festival een impuls te geven, verhuisde Extrema Outdoor van Aquabest naar Vakantiepark De Bergen in Wanrooij. Het moest een driedaags festival worden met een camping en een latere sluitingstijd. "We merkten dat de rek er een beetje uit was. Met de verhuizing wilden we onszelf opnieuw uitvinden, met een nieuwe formule, waarmee we mikten op een nieuwe doelgroep.”

Maar de verandering gaf niet de impuls die nodig was. De concurrentie voor Extrema is te groot. "Natuurlijk doet het pijn en was het een lastig besluit, maar we richten onze blik vol positivisme op de toekomst. We hebben plaatsgemaakt voor een nieuwe generatie festivals."

De focus van de moederorganisatie Extrema Network gaat nu uit naar de andere festivals die het organiseert, zoals Extrema Outdoor Belgium, Solar Weekend in Roermond en Mandala Festival in Wanrooij. Dat laatste festival is veel kansrijker in Brabant, stelt Mingers. "We merken dat dit festival – met zijn bredere doelgroep – beter bij de regio past. Honderden creatievelingen – zowel regionaal, nationaal als internationaal – zijn nu al druk bezig om de derde editie van Mandala neer te zetten."