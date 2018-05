Bijzondere krijttekeningen sieren ouderwets schoolbord (én Instagramaccount)

DEN BOSCH - Mooie krijttekeningen van dieren, de meetkunde of historische figuren sieren het schoolbord in groep zes van vrije school De Driestroom in Den Bosch. Maar de creaties zijn ook buiten de schoolmuren te zien. Op het Instagramaccount van lerares Hilde Sprangers zijn de tekeningen te vinden.

Het ouderwetse schoolbord is een uitstervend ras. Veel basisscholen gebruiken een digibord, maar op vrije scholen worden de klassieke krijtborden nog dagelijks gebruikt. Zo ook op De Driestroom. “We zien de waarde in van het schoolbord en het tekenen daarop. Het laten ontstaan van een tekening is voor kinderen een mooi proces om in mee te gaan”, legt Sprangers uit.





Het kost haar gemiddeld een half uur tot drie kwartier om een tekening te maken. “Met een goed voorbeeld lukt me dat vrij snel, ja.”

De tekeningen die ze maakt haken in op lesthema’s. Zo zijn op het account afbeeldingen van dieren te zien. “Die tekeningen hangen nu op het bord omdat we met dierkunde bezig zijn. In groep zes behandelen we de geschiedenis van Den Bosch. Toen heb ik een tekening gemaakt van de erwtenman van de Sint Jan.”





Sprangers heeft het altijd leuk gevonden om te tekenen. Onlangs vierde ze haar 25-jarig jubileum op de school in Den Bosch. Ze maakte vroeger ook tekeningen, maar die legde ze nooit vast op de gevoelige plaat. “Mijn eigen kinderen stimuleerden me om dat wel te doen. Dat hoort ook een beetje bij deze tijd.”

Via het sociale platform krijgt Sprangers reacties van oud-leerlingen en andere vrije scholen, ook buiten Nederland. “Vanuit Noorwegen bijvoorbeeld, en Amerika. Die collega’s raken geïnspireerd.”