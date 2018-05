Klussen in de tuin tegen eenzaamheid bij ouderen: het werkt in Vlijmen

VLIJMEN - In de gemeente Heusden is een nieuw initiatief om eenzame ouderen te helpen. Met kleine klusjes in huis of de tuin worden ouderen geholpen. En ze hebben meteen wat aanspraak. Mientje van Bladel gaf haar vriendin Finja op. Na het overlijden van haar man is de tuin verwaarloosd: "Wildvreemde mensen komen de tuin doen. Dat ontroert."

Op de benauwde dinsdagmiddag steekt Alexander van Weert voor de tweede keer de handen uit de mouwen. Het is de tweede tuin die hij vandaag onder handen neemt. Het zweet komt door zijn poloshirt. Hij weet hoe eenzaam ouderen kunnen zijn "Mijn moeder is vorig jaar overleden. Mijn vader is 81 en hij is nu alleen. Eenzaamheid dreigt. En kleine klusjes worden moeilijker voor hem."



Kinderen

De vader van Alexander was vroeger heel actief. Maar hij merkt dat het moeilijker gaat: "En dan wordt er een beroep gedaan op anderen. Wij, de kinderen natuurlijk. Maar er zijn ook ouderen waarvan de kinderen ver weg wonen. Of ze hebben geen kinderen."



Nabuurschap

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. En daar wringt volgens Alexander de schoen: "We zijn geïndividualiseerd, zoals dat heet. En dat zou wel een beetje terug mogen naar hoe het vroeger was. Toen mensen voor elkaar zorgden. In de Achterhoek noemen ze dat nabuurschap. Dat je naar elkaar omkijkt. En op elkaar let. Dat willen we een beetje terugbrengen."



Rouwproces

Mientje van Bladel is razend enthousiast over het initiatief: "Finja kan het nu niet opbrengen de tuin te doen, ze zit in een rouwproces. Nu deze mensen haar komen helpen, geeft dat rust. En dan kan ze misschien zo meteen wel weer eens zelf de bezem pakken. Dit is een begin van de verwerking. En een begin om weer te gaan leven."



Reactie gemeente Heusden

De gemeente en de Rabobank steunen Alles voor mekaar. Wethouder Peter van Steen van de gemeente Heusden vindt het een prachtig initiatief: "Door gewoon simpelweg burenhulp te organiseren, zorgen de initiatiefnemers ervoor dat mensen weer meer naar elkaar omkijken en dat ouderen zich minder eenzaam voelen. Natuurlijk zijn mensen vaak wel bereid om elkaar te helpen, maar hebben een zetje in de rug nodig om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Alles voor Mekaar geeft dat zetje."



Samen met Bas Groenendijk bedacht Alexander Alles voor mekaar. Twee weken geleden zijn ze begonnen. En nu helpen ze al zo'n drie a vier ouderen per dag. De plannen zijn groot. Alexander: "We hopen dat we op deze manier de goede buur weer terug kunnen brengen. De klussen die wij doen, zijn de klussen die je van een goeie buur mag verwachten."