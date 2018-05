Kiki Bertens neemt eerste horde op Roland Garros

BREDA - Kiki Bertens heeft dinsdag in de eerste ronde van Roland Garros geen fout gemaakt. De outsider voor de eindzege in Parijs won van Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland.

Bertens had geen enkel probleem met Sabalenka. Ze won met 6-2 in de eerste set en was bijna op geen fout te betrappen. In set twee maakte ze het karwei geroutineerd af. Het werd daarin 6-1 voor de nummer achttien van de plaatsingslijst. Na een uur en negen minuten was de wedstrijd alweer gedaan.

De statistieken van de wedstrijd:



Bredase is groot talent

Veel kenners zien in de Bredase een van de grote kanshebbers om de finale te halen. In 2016 kwam ze tot de laatste vier, waarbij ze met regelmaat haar grote talent op gravel liet zien.

LEES OOK: 'Outsider' Kiki Bertens probeert opnieuw te verrassen tijdens Roland Garros

In de tweede ronde van Roland Garros speelt Bertens opnieuw tegen een Wit-Rus. Aliaksandra Sasnovich is dan haar tegenstandster. Het is nog niet bekend wanneer dit duel, deze week, wordt gespeeld.