'Een extra borrel om beter te slapen': inwoners Oisterwijk zijn spoorproblemen kotsbeu

OISTERWIJK - De afgelopen tijd zijn er veel problemen op het spoor rond Oisterwijk. Maandagnacht en dinsdagochtend was het ook weer raak. Door storingen waren vier van de zes spoorwegovergangen in het dorp urenlang dicht.

Doordat de spoorbomen dicht bleven, bleven ook de bellen rinkelen. Bovendien toeterden de treinen bij de overgangen om mensen te waarschuwen. Marian Staps woont aan de overgang bij de Gasthuisstraat. "Ik heb niet goed geslapen. Er was zo veel lawaai. Zoals gebruikelijk de laatste maanden was het weer mis op het spoor."



"De treinen toeterden steeds voor de veiligheid. Dat is op zich goed, maar voor de mensen die probeerden te slapen was het niet heel handig", aldus Sjors Kitselaar, die aan De Lind woont. Een buurman had zo zijn eigen methode om de overlast te verminderen: "Ik heb maar een extra borrel gepakt om beter te slapen."



Deze overgangen waren allemaal dicht:



Gevaarlijk

De gesloten overgangen zorgden niet alleen voor veel irritatie, maar ook voor gevaarlijke situaties. Het dorp was niet goed te bereiken voor hulpdiensten en mensen besloten na lang wachten tóch tussen de gesloten slagbomen te schieten.

Flinke omweg

Mensen konden alleen bij de overwegen aan de rand van het dorp oversteken. "Dan moet je heel ver omrijden. Dat is geen ramp, maar het is niet prettig, aldus een voorbijganger.



Een meneer vult aan: "Dan mopper ik, ja. Er komt hier al om de tien minuten een trein voorbij waar je op moet wachten. Maar met die storingen erbij wordt het wel heel vervelend. Het zou fijn zijn als dit opgelost wordt."

Deze situatie kan niet

Kersverse wethouder Dion Dankers geeft toe dat er de laatste tijd vaker problemen zijn met het spoor. "Dat is voor iedereen hartstikke vervelend. Daar moeten we iets mee. Ik ben pas een week wethouder dus ik moet de situatie eerst goed bekijken. Ik heb al wel contact gehad met ProRail en de politie. Binnen enkele weken gaan we rond de tafel om de afspraken nog eens na te kijken, want deze situatie kan natuurlijk niet."