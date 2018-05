Politie toont per ongeluk foto van verkeerde jongen als verdachte in programma Bureau Brabant

TILBURG - De jongen die maandagavond werd getoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant als verdachte van een zware mishandeling, blijkt daar niks mee te maken te hebben. Dat maakte de politie dinsdag bekend.

Een foto van de jongen werd getoond in verband met de mishandeling van een 73-jarige man in Tilburg. Die raakte zwaargewond nadat hij van een trap was geduwd. Dinsdag bleek echter dat de politie de foto van de verdachte heeft verwisseld met de foto van iemand anders.

Verwisseld

‘Tijdens het politieonderzoek kreeg de politie nog een foto met een afbeelding van iemand met een wit T-shirt. Abusievelijk zijn deze twee foto's verwisseld en is de verkeerde foto bij Bureau Brabant getoond’, zo leest de verklaring van de politie. De fout kwam aan het licht doordat familie van de jongen contact opnam met de politie.

De politie heeft inmiddels excuus gemaakt. De verkeerde foto, die ook tijdelijk op de site van Omroep Brabant te zien was, is verwijderd. De politie laat weten te onderzoeken hoe dit soort fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden.