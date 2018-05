Doodrijder van 22-jarige Anouk uit Geffen ook in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar en tbs

DEN BOSCH - Vincent B., de man die in 2017 de 22-jarige Anouk Schuurmans doodreed in Oss, is in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel met tbs met dwangverpleging. Ook mag de 29-jarige Nijmegenaar vijf jaar lang niet rijden en moet hij 11 duizend euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden.

Dat bepaalde het gerechtshof in Den Bosch dinsdag, dat daarmee het vonnis van de rechtbank in stand houdt.

B. reed op nieuwjaarsnacht onder invloed van drank, zonder geldig rijbewijs en met hoge snelheid door rood licht. Op de kruising reed hij Anouk aan, die kort na de aanrijding aan haar verwondingen overleed. B. vluchtte vervolgens, terwijl hij het slachtoffer weerloos achterliet.

Stoornissen

Na psychologisch onderzoek bleek dat B. aan een persoonlijkheidsstoornis leidt. Ook zou zijn alcohol- en cocaïnegebruik voor een stoornis zorgen. Daarom besloot de rechtbank hem naast een gevangenisstraf tbs met dwangverpleging op leggen.

LEES OOK: Vader van doodgereden Anouk (22): 'Er is weinig meer wat waarde heeft'

B. was het niet eens met zijn veroordeling en besloot in hoger beroep te gaan. Een beslissing die opmerkelijk was omdat hij eerder aan nabestaanden had beloofd zijn straf te accepteren. Maar het hof laat het oordeel van de rechtbank dus volledig staan.