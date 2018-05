Bestuursakkoord Breda: 'We hebben potentieel goud in handen'

BREDA - Breda wil meer. Het moet internationaler, met meer woningen en meer ruimte voor bedrijven. Er moet worden gegroeid. Dat is zo’n beetje de teneur in het nieuwe bestuursakkoord dat dinsdagavond is gepresenteerd. De partijen VVD, D66 en PvdA hebben een ‘grootstedelijke ambitie’. Ze gaven het akkoord de titel Lef en Liefde.

“Binnen Breda hebben we meer dan 100 hectare te ontwikkelen grond en het economisch tij zit mee! We hebben daarmee als stad en dorpen potentieel goud in handen. Hier willen we dan ook mee aan de slag!”, staat te lezen in het akkoord.



Woningen

De stad gaat investeren in nieuwe woningen en maakt daarvoor 14 miljoen euro vrij. Er moeten 6000 woningen worden gebouwd in vier jaar, waarvan 3000 op de vrije markt, 1800 voor de middeninkomens en 1200 sociale huur. "De woningbouwcorporaties zijn verantwoordeljk voor de bouw van de 1200 woningen. Het geld wordt vooral besteed aan de huizen voor middeninkomens", aldus Thierry Aarsten van de VVD.



Centraal in het akkoord staat het grootstedelijk Breda. “Breda heeft de ligging, schaal en kwaliteit om internationaal te kunnen schakelen en zo als stad aantrekkelijk en relevant te blijven voor bewoners, bedrijven, instellingen en bezoekers.” Daarom wordt er een half miljoen vrijgemaakt voor citymarketing. De nieuwe wethouders willen de stad in de etalage zetten.



Jeugdhulp

Het nieuwe college geeft in het akkoord toe dat ze op het gebied van jeugdhulp de zaken niet onder controle heeft. “We willen dit beter begrijpen en leren aan welke ‘knoppen’ we kunnen draaien. Op dit moment zijn de tekorten in de jeugdhulp groot, hebben we onvoldoende grip op het systeem, de kosten en de kwaliteit.” Ze benadrukken dat ze er voor blijven zorgen dat kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben en dat ze gaan proberen de tekorten weg te werken voor 2021.



Lees het hele akkoord hier.