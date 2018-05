Politie trakteert tieners op extreem geweld en rookgordijn

BREDA - Een verkeersongeluk. Agenten schreeuwen. Plotseling opent een man het vuur met een machinegeweer. 'Takketakketak.' Politieman Niels wordt geraakt en valt. Zijn collega's zoeken dekking achter een auto en trekken hun dienstpistool. "Niels, hou vol!", schreeuwen ze.

Er breekt een vuurgevecht uit. Onhoorbaar gemurmel over de portofoon. Een rookbom ontploft. De chaos is compleet. Maar de crimineel of misschien wel terrorist met kalasjnikov schakelen ze wel uit. Het zijn heftige taferelen, maar gelukkig hartstikke nep. Dit is een oefening met losse flodders, naast het politiebureau aan de Mijkenbroek in Breda. Maar wel zo levensecht dat een van de jonge toeschouwers 'arme Niels' fluistert.

Leuker dan school

De politie traint hier in een nagebouwd dorpje met pinautomaat, bakker en juwelier op extreem geweld. "Nou, wat vonden jullie ervan?", vraagt instructeur Germaine aan haar jonge gasten. "Gaaf", zegt een van ze. De rest glundert en is ook onder de indruk. Leuker dan een dag op school. Maar uitgebreid foto's en filmpjes maken, dat mag helaas niet. De politie houdt de tactieken graag voor zichzelf.

Parijs, Brussel, Alphen aan den Rijn

Zo'n training op extreem geweld ondergaan alle agenten jaarlijks twee keer, naast sporten, schieten en theorietoetsen. Hij is noodzakelijker geworden na de terreur van Tristan in het winkelcentrum van Alphen aan den Rijn en de aanslagen in Parijs en Brussel.



"Jullie hebben vast en zeker al het laatste nieuws gehoord over die schietpartij in Luik? Daar zijn twee collega's van ons doodgeschoten. Zoiets kan dus zomaar gebeuren," zegt Germaine. Als de instructeur vraag wie er politieagent wil worden, gaat er zeker een vinger meteen omhoog. Het geweld schrikt een van de scholieren niet af.

Jongeren helpen politie

De zestien scholieren die dinsdag op bezoek zijn, komen uit het hele land. Met toestemming van de scholen waarop ze zitten mochten ze even weg. Sommigen zaten wel een paar uur in de trein naar Breda. Ze vormen de pas opgerichte en eerste Jongerenraad van de politie.



'De getuigen, daders en slachtoffers' van de toekomst, volgens de politie. Maar vooral ook de mensen die anders in het leven staan en kunnen vertellen hoe cybercriminaliteit werkt of wat ze doen op Instagram. Kortom: deze groep tieners kan de politie vertellen hoe ze het leven ervaren en naar de toekomst kijken. De politie richt zich de laatste tijd wat nadrukkelijker op die groep met bijvoorbeeld een jongerensite.



Brabant goed vertegenwoordigd

Er was begin dit jaar een oproep en daar reageerden 500 jongeren op. Na een selectie bleven deze jongens en meisjes over. Drie leden komen uit Brabant. Tessa (16) uit Venhorst, Merijn (17) uit Oosterhout en Teun (17) uit Berlicum.



Dinsdag ontmoetten ze in het bureau in Breda agenten van de contraterreureenheid van de politie in Rotterdam. "Wij proberen aanslagen te voorkomen", is het eerste wat de rechercheur zegt. Alle eenheden in ons land, ook de Brabantse, hebben zo'n afdeling.



In de zaal zit ook de Bredase politieman Jan die in zo'n team zit. Ze vertellen uitgebreid over meekijken op sociale media maar ook gewoon op straat, in de wijken. Om te zien wat er leeft en of er mensen zijn die een gevaar vormen.

Intussen gaan de trainingen buiten gewoon door, met een evaluatie aan het eind. En, o ja: de agenten moeten de patroonhulzen die ze verschoten hebben nog wel even zelf opruimen. Ook die van de crimineel of terrorist. Gelukkig was het maar een oefening.