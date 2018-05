Cadeautje: Waterschap Rivierenland gaat fors meebetalen aan je nieuwe (groene) tuin

AALBURG - Wie in het Land van Heusden en Altena de tuintegels uit zijn dicht geplaveide tuin rukt, krijgt van het Waterschap Rivierenland een flinke financiële bonus. Als de tegels worden ingeruild voor een mooie vijver, een groen gazonnetje of een mooi bloembed betaalt het Waterschap een kwart van de rekening die de groene tuinaanleg heeft gekost. Ka-Ching!

In de pot van het Waterschap Rivierenland zit een half miljoen euro om weg te geven aan tuineigenaren die besluiten te vergroenen. Tegels d’r uit en bloemen, gras en een vijver d’r in. De regeling is ook geldig voor het Land van Heusden en Altena waar een wethouder uit Aalburg vorig jaar nog een tuintegeltax wilde invoeren, belasting betalen over het aantal tegels dat je in je tuin hebt liggen.



Promotie

Diezelfde wethouder – Pim Bouman – is nu bijzonder enthousiast over de regeling van het waterschap. “Dat vind ik helemaal geweldig. Het past precies bij wat we in Altena ook willen bereiken: groenere tuinen.”

Omdat de subsidieregeling van het Waterschap nog maar mondjesmaat bekend is, gaat de wethouder de regeling fors promoten. “Ik denk dat we veel promotie moeten gaan maken voor deze goede regeling van het Waterschap.” Daarnaast wil de wethouder dat de nieuwe gemeente Altena, bovenop de regeling van het Waterschap, ook nog met een regeling komt. Kortom: er is veel geld te halen als je een groene tuin wilt aanleggen.

Broodroof

Robert van Wijngaarden, gespecialiseerd in het bestraten van tuinen in de regio, heeft zo z’n twijfels bij de subsidieregeling. “Ik snap het wel dat er meer groenere tuinen moeten komen en daar werken we zelf ook aan mee, maar het is ook een beetje broodroof. Ze delen geld uit dat ten koste kan gaan van onze beroepsgroep.”

Een half miljoen euro

Geld uit de pot, waar een half miljoen euro in zit, kan aangevraagd worden tot 2020. “Inmiddels is er in de vijf maanden dat de regeling bestaat, al tien procent van het beschikbare budget aangevraagd”, zegt Waterschap bestuurder Mathieu Gremmen. “Dus dat half miljoen gaat echt wel op.”



Ook woonachtig in het Land van Heusden en Altena en toe aan een nieuwe tuin, een mooie vijver of simpelweg een nieuwe regenton? Het waterschap betaalt mee, claimen maar!