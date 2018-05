Wereldprimeur voor Eindhoven: eerste bewoonbare 3D-geprinte huizen

EINDHOVEN - Eindhoven krijgt als eerste stad ter wereld bewoonde huizen die zijn gemaakt met een 3D-printer. In totaal worden er vijf betonnen bouwwerken neergezet in de wijk Meerhoven. De eerste moet in 2019 al af zijn.

Het gevaarte dat de huizen moet gaan printen, is ontwikkeld door de TU Eindhoven, een wereldleider op dit gebied. En daar zijn de verwachtingen hoog. “Dit is nog nooit gedaan, dus we moeten nog genoeg dingen uitvinden. Maar deze techniek kan de bouw gaan veranderen”, zegt Ivo Jongsma van de TU. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst hele woonwijken met 3D-printers worden gebouwd. “Over vijf jaar is deze technologie met sprongen vooruit gegaan. Het kan sneller gaan dan mensen zich beseffen.”

Gekste vormen

De voordelen van het 3D-printen zijn groot, vertelt Jongsma. “Op dit moment moeten we beton in de bouw nog in kisten storten. Daardoor zijn we heel beperkt in de vormen die we kunnen gebruiken, maar het zorgt ook voor veel verspilling.” De 3D-printer verspilt bijna niks en de gekste vormen kunnen worden geprint.

Hoewel de techniek achter het 3D-printen snel vooruitgaat, is het printen van bewoonbare woningen een flinke uitdaging. Deze moeten aan strenge bouwvoorschriften voldoen, maar natuurlijk ook aan eisen als bewoonbaarheid en betaalbaarheid. Toch is dit geen experiment meer, zo benadrukken de TU, de gemeente en de verschillende betrokken bedrijven. Deze huizen zullen 'gewoon' bewoonbaar zijn.

Betaalbare huizen

En dat het een hightech wereldprimeur is, wil niet zeggen dat de huizen alleen betaalbaar zijn voor loterijwinnaars. Juist niet. Jongsma: “We weten nog niet precies wat de huur zal worden. Maar het is de bedoeling dat jij en ik erin kunnen wonen.”