Ambitieuze Yuri van Gelder zet alles op alles voor Spelen in Tokio, maar hij heeft wel geld nodig

EINDHOVEN - De vier internationale wedstrijden die dit jaar op het programma staan, zijn geen probleem. Maar hoe het volgend jaar moet? Turner Yuri van Gelder kan alle hulp gebruiken, zo vertelde hij dinsdagavond bij het tv-programma Pauw. "De motivatie, passie en ambitie heb ik nog steeds. Ik weet dat ik dit kan. Het enige is: het kost geld."

Afgelopen weekend werd Van Gelder tijdens een internationale wedstrijd in Kroatië vierde. Het was zijn eerste internationale wedstrijd sinds de voor hem dramatisch verlopen Olympische Spelen in Rio de Janeiro twee jaar geleden waar hij naar huis werd gestuurd omdat hij op stap was gegaan. "Ik ben hartstikke trots dat het zo goed is gegaan. Je zag de concurrenten denken van: ja, met die Van Gelder moeten we rekening houden."

Alleen

De Waalwijkse turner, die vorig jaar nog Nederlands kampioen werd aan de ringen, heeft zijn zinnen gezet op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Maar makkelijk zal het niet worden. In februari werd bekend dat bondscoach Bram van Bokhoven hem niet opneemt voor de selectie die toewerkt naar de Spelen. "Ik moet het nu helemaal alleen doen", zegt Van Gelder die zich niet uit het veld wil laten slaan.

Door genoeg geld op te halen bij sponsoren, hoopt hij aan internationale wedstrijden mee te kunnen doen waardoor hij alsnog naar de Spelen kan. Voor dit jaar heeft hij een sponsor gevonden, maar dat is niet voldoende. Van Gelder heeft nog een aanzienlijk bedrag nodig voor de jaren daarna, vertelde hij dinsdagavond bij Pauw. Hoeveel precies, kon hij niet zeggen. "Maar de trainer moet worden betaald, vliegreizen, overnachtingen."

Steun

De turner hoopt dat velen hem willen steunen. "Geweldig als het volk meeleeft. Wat in Rio is gebeurd, is gebeurd. Dat kan ik niet meer terugdraaien. Het zal altijd aan me blijven plakken. Maar ik heb nu mijn vizier op de toekomst. En daarvoor kan ik alle hulp van buitenaf gebruiken."