Hulpdiensten op zoek naar vermiste man in bos bij Drunen, politie zet helikopter in

DRUNEN - De politie en brandweer zijn op zoek naar een vermiste man in de Loonse en Drunense Duinen. Daarbij wordt onder andere een helikopter ingezet. Het gaat vermoedelijk om de 78-jarige Jan Cees de Groot uit Drunen, die sinds dinsdagmorgen wordt vermist.

De vermiste Jan Cees - die dementerende is - is volgens de politie rond elfuur in de ochtend vertrokken uit zijn huis in Drunen om te wandelen in de Loonse en Drunense Duinen. Sindsdien wordt hij vermist. Hij is 1,90 meter lang, heeft kort grijs haar en droeg een spijkerbroek en geruit overhemd met korte mouwen.

Naast de politie is de brandweer aanwezig met twee motoren en een tankwagen. De lampen van de tankwagen worden gebruikt als referentiepunt voor de zoektocht.

Bel de politie

Mensen die de man aantreffen, wordt opgeroepen om te bellen met de politie (0900-8844).