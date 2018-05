Vermiste Jan Cees de Groot (78) uit Drunen terecht, politie zocht met man en macht naar hem

DRUNEN - De sinds dinsdagmorgen vermiste Jan Cees de Groot (78) uit Drunen is terecht. Dit laat de politie weten op Facebook. De politie zocht dinsdag met man en macht naar hem in de Loonse en Drunense Duinen.

Of hij daar ook is gevonden is niet bekend. De man, die dementerend is, vertrok dinsdagochtend rond elf uur vanuit zijn huis in Drunen om te gaan wandelen. Sindsdien was er niks meer van hem vernomen.

Bij de zoekactie werd onder meer een helikopter ingezet.