Vrachtwagen met verdachte vaten gevonden, politie denkt dat het gaat om drugsafval

BERGEN OP ZOOM - In een vrachtwagen in Bergen op Zoom zijn dinsdagnacht vermoedelijk vaten met drugsafval gevonden. Dit meldt de politie via Twitter. De vrachtwagen, zonder kentekenplaten, werd afgesloten gevonden aan de Ruytershoveweg. De laadbak bleek vol te staan met vaten.

De melding van de vondst kwam iets voor middernacht bij de brandweer binnen. Ter plekke werden metingen verricht. De weg was daarom afgesloten.

De vrachtwagen is in de nacht van dinsdag op woensdag weggetakeld.

Woensdag gaan specialisten van de politie verder met onderzoek om te bekijken of het inderdaad gaat om een dumping van drugsafval.

Vaker raak

De afgelopen weken is er vaker drugsafval gevonden in Bergen op Zoom.

Tweeënhalve week geleden was het raak in een woonwijk.