Kinderen op pelgrimstocht naar Abdij van Berne: 'Vanaf je geboorte ben je op levensreis'

HEESWIJK-DINTHER - Kinderen op pelgrimstocht? Dat is niet middeleeuws maar juist erg hip. Steeds meer basisscholieren sluiten aan, volgens Henk Murraij. Hij organiseert sinds dit voorjaar pelgrimstochten naar de Abdij van Berne in Heeswijk. Kinderen uit Den Bosch en verre omgeving kunnen meewandelen.

De kinderpelgrimage is geen marathon. Waar volwassen pelgrims honderden kilometers wandelend overbruggen naar een bedevaartsoord zoals Santiago de Compostella, hoeven kinderen niet verder dan tien kilometer te lopen. Het gaat niet zozeer om de afstand. Meer om een stukje 'bewustwording', zegt Murraij.

Levensvragen

"Kinderen uit groep acht van de basisschool staan op een kruispunt. Ze moeten nadenken over hun toekomst en keuzes maken die bepalend zijn voor hun verdere levens. Een pelgrimstocht kan daarbij helpen", aldus Murraij.

Onderweg naar de Abdij van Berne krijgen de jonge deelnemers een aantal levensvragen voorgelegd. Het programma wordt op de abdij afgerond met het leggen van een steentje waarbij een wens of gedachte hoort.

Populair

Helemaal nieuw is de kinderpelgrimage niet. Vanuit Vessem vertrekken al jaren tochten voor scholieren. Dit jaar doen ongeveer 900 kinderen mee. De groeiende populariteit heeft Murraij overtuigd om ook pelgrimstochten op te zetten. Hij wordt daarbij ondersteund door het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, een pelgrimsorganisatie.

Intussen zijn er al vijf 'pelgrimstochtjes' geweest en 15 juni is de volgende. Dan gaan scholieren van het Fioretti College in Veghel op stap naar de Abdij van Berne. Murraij zoekt intussen naar andere bedevaartsoorden om ook aan te leggen. Hij wil in de toekomst de pelgrimstochten verschuiven van het voorjaar naar september. "Het vinden van begeleiders is tot nu toe gelukt, maar veel vrijwilligers zijn in het voorjaar zelf als pelgrim op pad."