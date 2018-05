Politie vermoedt wie automobilist is die fietser in Breda klemreed, kentekenplaat auto gevonden

BREDA - De politie denkt te weten wie de automobilist is die maandagmiddag in de Lindestraat in Breda opzettelijk een fietser klemreed. Hij wordt opgeroepen zich bij de politie te melden.

De fietser, een 47-jarige Bredanaar, werd rond tien voor vier aangereden door een auto. Het slachtoffer raakte daarbij gewond. De gevel van een huis raakte zwaar beschadigd.

Kentekenplaat

De bestuurder ging er na de aanrijding vandoor. Een van de kentekenplaten van zijn auto bleef daarbij wel achter. De politie begon meteen een onderzoek. Inmiddels is met meerdere getuigen gesproken. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.